Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da kara saplanan sürücüler isyan etti: Hiç tuzlama yapılmamış
Giriş Tarihi: 24.1.2022 01:13 Son Güncelleme: 24.1.2022 01:41

İstanbul’da kara saplanan sürücüler isyan etti: Hiç tuzlama yapılmamış

İstanbul’da kara saplanan sürücüler isyan etti: Hiç tuzlama yapılmamış

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi. Vatandaşlar trafikte çektikleri videoları sosyal medyadan paylaşarak yetersiz tuzlama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) tepki gösterdi.

İstanbul'da kar yağışı yoğun bir şekilde devam ederken, bu durum sürücüler için çileye dönüştü.

İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor | Video

Yetersiz tuzlama yapan İBB nedeniyle yollar kayak pistine döndü. Sürücüler çektikleri videoları sosyal medya üzerinden paylaşarak belediyeye tepkilerini dile getirdi.

İstanbul’da kara saplanan sürücüler isyan etti: Hiç tuzlama yapmamışlar | Video

"HİÇ TUZLAMAMIŞLAR BURALARI"

Ümraniye - Şile Otobanı'nda yaşananları cep telefonu ile kaydeden vatandaş, "Kamyonlar zor çıkıyor. Çıkamıyorlar hatta. Hiç tuzlamamışlar buraları" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA KARDAN DOLAYI DEVAM EDEMEYEN İETT OTOBÜSÜ YOLCULARINI İNDİRDİ

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir İETT otobüsü kar yağışı nedeniyle seferini durdururken yolcular inip yürümek zorunda kaldı.

Alınan bilgiye göre, 36T Taksim Cebeci hattındaki İETT otobüsü şoförü, Kasımpaşa yönüne hareket halindeyken gideceği yolun karla kaplı olması nedeniyle Şişhane Durağı'nı geçtikten sonra yolcuları araçtan indirdi.

Otobüsten inen yolcuların yola yürüyerek devam etmek zorunda kaldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bazı vatandaşlar, yolun tuzlanmadığını belirterek, yaşanan duruma tepki gösterdi.

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İstanbul’da kara saplanan sürücüler isyan etti: Hiç tuzlama yapılmamış
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