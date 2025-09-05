İstanbul’da karavancılar artınca İstanbul Valiliği park genelgesi yayınladı

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgede karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının son dönemde arttığına değinildi. Kamuya açık alanlara, sahil şeritlerine, cadde yol kenarlarına ve yeşil alanlara izinsiz şekilde park eden karavanların sayısında ciddi artış gözlemlendiği aktarılan genelgede bu durumun çevre düzenini bozduğu, kamu güvenliğini, trafik akışını vatandaşların sahillerden yararlanma gibi sosyal haklarının olumsuz etkilediği vurgulandı. Genelgede, İstanbul'dan geçerken konaklamak isteyen veya kentte turizm amaçlı ziyarette bulunan karavan kullanıcılarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri karavan park alanlarının belirlenmesi gerektiği de belirtildi.Valilik belediyelerden bu konudaki çalışmalarını bir an önce tamamlamalarını da istedi.

'KARAVAN PARK YERLERİ BELİRLENMELİ'

Bu kapsamda genelgede, karavan park yerleri belirlenirken çevreyi rahatsız etmeyecek ve ulaşım açısından sorun olmayacak şekilde yer planlamalarının yapılması, karavanların yeterli büyüklükteki alanlara konumlandırılması, park alanlarının işlevsel bölünmesi, park alanında atık ve katı atık toplama üniteleri, kanalizasyon, elektrik, su gibi altyapı hizmetleri ile wc, duş, lavabo gibi temel ihtiyaçları kapsayan diğer hizmetlerin planlanması, güvenliğin sağlanması için yeterli personel bulundurulmasına da vurgu yapıldı.

'ARAÇ PLAKASI VE SÜRÜCÜ KİMLİK BİLGİLERİ KAYIT ALTINA ALINMALI'

Karavan park alanları çevresinde yeterli görüş alanına sahip gece gündüz kayıt yapabilen kamera sistemleri ve yeterli aydınlatma düzeneği kurulması gerektiğine dikkat çekilen genelgede, park alanlarının uzun süreli konaklama veya yerleşim amaçlı kullanımına izin verilmemesi gerektiğine de vurgu yapıldı. Park alanına giren karavanların plakası ve sürücü kimlik bilgilerinin kayıt altına alınması gerektiğine de vurgu yapıldı. Konuyla ilgili düzenlemelerin titizlikle yapılacağına yer verilen genelgede, park alanlarının il ve ilçe belediyelerince tespit edilmesi, resmi park alanı dışında araç durdurulmasına izin verilmemesi konusundaki çalışmalarına devam ettiğine de vurgu yapıldı