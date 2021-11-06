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Giriş Tarihi: 6.11.2021 15:16 Son Güncelleme: 6.11.2021 15:23

İstanbul’da kaybolan iki kişinin ölüsü bulundu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da kaybolan iki kişinin ölüsü bulundu

İstanbul Avcılar'da 15 gündür kayıp olan Mesut Karataş'ın (24) cesedi yol kenarında ve Arnavutköy’de kayıp müraacatı bulunulan Aykut Avşar(30)'ın cesedi yol kenarındaki bir bahçenin su kuyusunda bulundu.

İstanbul'da birisi 15 gün önce Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kaybolan 24 yaşındaki Murat Karakaş ile önceki gün Arnavutköy'de kaybolan 30 yaşındaki Aykut Avşar isimli iki kişi ile ilgili kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Polisin kayıp başvuruları sonrasında yaptığı araştırma sonucunda Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir inşaata giren iki kişi, bodrum katında doğal gaz borusuna asılı bir erkek cesedi buldu. Polis tarafından yapılan inceleme sonucu bulunan cesedin 15 gün önce Denizköşkler Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alamayan ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Mesut Karataş'a ait olduğu belirlendi.

Arnavutköy'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu;

Arnavutköy'de dini nikahlı eşinin kayıp müracaatında bulunduğu 30 yaşındaki Aykut Avşar'ın cesedi ise Eğemen Caddesi üzerindeki yol kenarındaki bir bahçenin su kuyusunda bulundu. Polisin kuyunun başında bulduğu şapkadan yola çıkarak inceleme sonrası cesede ulaştığı öğrenildi.

Yapılan incelemeler sonrasında kuyuda cesedi bulunan 30 yaşındaki Aykut Avşar'ın cansız bedeni ile Avcılarda bir inşaatın bodrum katında bulunan 24 yaşındaki Murat Karakaş'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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İstanbul’da kaybolan iki kişinin ölüsü bulundu
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