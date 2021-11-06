İstanbul’da kaybolan iki kişinin ölüsü bulundu

İstanbul'da birisi 15 gün önce Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kaybolan 24 yaşındaki Murat Karakaş ile önceki gün Arnavutköy'de kaybolan 30 yaşındaki Aykut Avşar isimli iki kişi ile ilgili kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Polisin kayıp başvuruları sonrasında yaptığı araştırma sonucunda Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir inşaata giren iki kişi, bodrum katında doğal gaz borusuna asılı bir erkek cesedi buldu. Polis tarafından yapılan inceleme sonucu bulunan cesedin 15 gün önce Denizköşkler Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alamayan ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Mesut Karataş'a ait olduğu belirlendi.



Arnavutköy'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu;



Arnavutköy'de dini nikahlı eşinin kayıp müracaatında bulunduğu 30 yaşındaki Aykut Avşar'ın cesedi ise Eğemen Caddesi üzerindeki yol kenarındaki bir bahçenin su kuyusunda bulundu. Polisin kuyunun başında bulduğu şapkadan yola çıkarak inceleme sonrası cesede ulaştığı öğrenildi.



Yapılan incelemeler sonrasında kuyuda cesedi bulunan 30 yaşındaki Aykut Avşar'ın cansız bedeni ile Avcılarda bir inşaatın bodrum katında bulunan 24 yaşındaki Murat Karakaş'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.