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Giriş Tarihi: 14.2.2022 18:37

İstanbul'da KDV indirimi denetimi yapıldı

İstanbul’da KDV indirimi denetimi yapıldı

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Güngören'de zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Güngören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanma tarihi gibi konularda kontroller yapıldı. Zabıta ekipleri, raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek, ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Güngören Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akgün, "Ürünlerin etiketlerine, son kullanma tarihlerine bakıyoruz. Bu ürünlerin numunelerini alıyoruz ve kasaya gidiyoruz. Kasa fişi ve reyon fişi arasındaki fiyatları karşılaştırıyoruz. KDV indirimleri oldu ve bu indirimleri marketlerin uygulayıp uygulamadığına bakıyoruz. Uygulamayanlar için Haksız Fiyat Denetim Formu tanzim ediyoruz. İş yerlerine bu konuda gerekli uyarıları yapıyoruz ve uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da KDV indirimi denetimi yapıldı
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