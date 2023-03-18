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Giriş Tarihi: 19.3.2023

İstanbul’da kedi katliamı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da kedi katliamı
İstanbul Kadıköy'de Fenerbahçe Mahallesi'nde sokakta beslenen yaklaşık 32 kedi ölü bulundu. Kimi mahalle sakinlerinin ise evinde beslediği kediler kayboldu. Polis yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken İlçe Tarım Müdürlüğü, ölen kedilerden aldığı numuneleri laboratuvara gönderdi. Yaralı olarak kurtulan bir kedi ise veterinerde tedavi altına alındı. Evindeki 4 yaşındaki kedisi kaybolan mahalle sakini Çağla Göksu, "32 ölmüş kedi var. 4 tanesi ev kedisi. Çok büyük bir katliam" dedi.
Esenyurt'ta da bir sitede 15 günlük 3 yavru kedinin parçalanarak öldürüldüğü iddia edildi. Hayvanseverler duruma tepki gösterirken, site yönetimi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

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İstanbul’da kedi katliamı
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