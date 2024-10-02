İstanbul’da kedilere kezzap ve asitli saldırı: O caninin cezası belli oldu!

Murat Özdemir isimli şahsın 7 Ağustos 2023'te Eyüpsultan'da sokak hayvanlarının üzerine kezzap döktüğüne dair ihbar yapıldı. Bölgeye giden polisler, 6 suç kaydı bulanan Özdemir'i gözaltına alarak toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uygulamıştı. Adliyeye getirilen sanık, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hakkında iddianame düzenlenen Özdemir, hakim karşısına çıktığı ilk celsede tahliye edilmişti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Eyüpsultan Kaymakamlığı avukatı ve katılma talebinde bulunan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve Halkın Kurtuluş Partisi avukatları ile çok sayıda hayvan sever izleyici olarak katıldı. Katılan vekili, Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak sanığın kaç kedi öldürdüğüne dair net bilgi verilmesini talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti.

8 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Özdemir'in duruşmaya katılmaması nedeniyle son sözünün sorulmadığını belirterek davayı karara bağladı. Mahkeme sanığa "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 4 yıl 6 ay, "Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek" suçundan da 3 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.