İstanbul’da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 34 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. 15 Ekim 2021 gecesi düzenlenen operasyonda polis daha önceden tespit ettiği 75 adrese baskın yaptı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında hakkında "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 8 yıl 8 ay hapis cezası alan Mehmet B., "Gasp" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Ömer A., "Kasten adam öldürmek" suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezası alan Necati A.'nın bulunduğu öğrenildi. Ayrıca "Hırsızlık" suçundan 6 yıl hapis cezaları kesinleşen Satılmış Ö., İbrahim H., Fırat Can A. ve Erhan G.'nin de yakalananlar arasında olduğu belirtildi.

34 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ



İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri tamamlanan 34 şüphelinin cezalarını çekmek için cezaevlerine teslim edildiği öğrenildi.