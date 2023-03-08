Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da 'kezzap' vahşeti! Eski sevgilisi barışma teklifini reddedince...
Giriş Tarihi: 8.3.2023 16:25

İstanbul'da 'kezzap' vahşeti! Eski sevgilisi barışma teklifini reddedince...

Küçükçekmece'de Can K.,  barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Yağmur T.'ye doğrulttuğu silah tutukluk yapınca, yanında getirdiği kezzabı üzerine atarak kaçtı. Yağmur T. hastaneye götürülürken, Can K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
İstanbul’da ’kezzap’ vahşeti! Eski sevgilisi barışma teklifini reddedince...

Olay, Küçükçekmece, Söğütlü Çeşme Mahallesi Meşe Sokak'ta meydana geldi. Can K., 3 ay önce ayrıldığı Yağmur T.'nin işyerine giderek barışmak istediğini söyledi. Ancak Yağmur T., madde bağımlısı olduğu öne sürülen Can K.'nin teklifini reddetti. Duruma sinirlenen Can K., belindeki silahı çıkararak Yağmur T.'ye doğrulttu. Ancak Can K.'nin silahı tutukluk yaptı. Bunun üzerine Can K., yanında getirdiği kezzabı Yağmur T.'nin yüzüne attı ve kaçtı. Kezzabı görünce kaçan Yağmur T., olayı hafif yanıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yağmur T.'ye ilk müdahalenin ardından Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışama başlattı. Şüphelinin Muhammed Can K. olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü şüpheli gözaltına alındı. Can K. emniyete götürülürken, hastaneye götürülen Yağmur T.'nin yüzünde oluşan yanıkların, hafif olduğu ve tedaviyle iyileşebileceği belirtildi. Yağmur T. hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili polise ifade veren Yağmur T., şüpheliden 3 ay önce madde bağımlısı olduğunu öğrendiği için ayrıldığını ve görüşmeyi reddettiğini belirterek şikayetçi oldu. Küçükçekmece Aile İçi Büro Amirliğince hakkında işlem yapılan Can K. sevk edildiği adli adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu! Marmara Tekirdağ açıklarında deprem
Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
Geçici işçi kadro sorunu tarih oluyor! Meclis'e intikal etti: Bakan Bilgin'den zam açıklaması
Son dakika: Meral Akşener'in 'iki yüzlü' siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü
Meral Akşener kendi açıklamasını yalanladı! Tuhaf savunma, sessizliğe büründüler...
SON DAKİKA: CHP'li Yarkadaş 6'lı koalisyon masasında yaşananları anlattı: Akşener masayı yine terk etti! Mescitte 15 dakika pazarlık
Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması
Habertürk'ten tam gaz operasyon! Şimdi de TOGG'u hedef aldılar! Sosyal medyada tepki yağdı...
CHP'li Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı! İYİ Parti'den çok sert karşılık geldi: Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak?
Meral Akşener AFAD'ı eleştireyim derken rezil oldu: Nereye bağlı bilmiyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da 'kezzap' vahşeti! Eski sevgilisi barışma teklifini reddedince...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA