İstanbul’da kiralık araç dolandırıcılığı! 80 kişiye provizyon vurgunu

Açtıkları internet siteleri üzerinden piyasa değerini altında araç kiralama ilanları vererek ağına düşürdükleri kişilerden, provizyon adı altında aldıkları paraları türlü bahanelerle geri vermeyen dolandırıcılar artmaya başladı. Şikayetler artınca Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mağdur A.B. emniyete gelip verdiği ifadede ben 3 bin liraya araç kiraladım, 6 bin lira provizyon çektiler araçta çizik var diye bana paramı geri vermedi dedi. Bir diğer mağdur ise, parayı vermemek için araçta kusur arayıp en ufak bir şey görünve yine paramı vermediler dedi.

80 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Bunun üzerine harekete geçen polis ilk etapta 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 80 kişiyi dolandıran kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan ikinci dalga operasyonda ise 6 kişi daha gözaltına alındı.