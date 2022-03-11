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Giriş Tarihi: 11.3.2022 11:04

İstanbul'da kiralık araç dolandırıcılığı! 80 kişiye provizyon vurgunu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da kiralık araç dolandırıcılığı! 80 kişiye provizyon vurgunu

İstanbul’da çeşitli ilçelerde araç kiralama ofisleri açıp vatandaşlardan aldıkları provizyon parasını geri iade etmeyen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, yaklaşık 80 kişiyi dolandıran 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Açtıkları internet siteleri üzerinden piyasa değerini altında araç kiralama ilanları vererek ağına düşürdükleri kişilerden, provizyon adı altında aldıkları paraları türlü bahanelerle geri vermeyen dolandırıcılar artmaya başladı. Şikayetler artınca Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mağdur A.B. emniyete gelip verdiği ifadede ben 3 bin liraya araç kiraladım, 6 bin lira provizyon çektiler araçta çizik var diye bana paramı geri vermedi dedi. Bir diğer mağdur ise, parayı vermemek için araçta kusur arayıp en ufak bir şey görünve yine paramı vermediler dedi.

80 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞLAR

Bunun üzerine harekete geçen polis ilk etapta 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 80 kişiyi dolandıran kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan ikinci dalga operasyonda ise 6 kişi daha gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şubedeki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 3 adet ruhsat tabanca ele geçirildi.

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İstanbul'da kiralık araç dolandırıcılığı! 80 kişiye provizyon vurgunu
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