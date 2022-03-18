İstanbul’da koca dehşeti: Şimdi de evi ateşe verdi!

"ÖNCE ANNENİZİ SONRA SİZİ ÖLDÜRECEĞİM"



Evin sahibi Tezcan Keser, "Yaklaşık 5 yıldır bu dairede oturan kişi geldi ve evini ateşe verdi. Uyuşturucudan içeri girip, çıkmıştı. Çıktıktan sonra iş bulamadı. İşsiz olunca karı-koca boşanma kararı almışlar. Boşanma kararı alınca evde hadiseler büyümüş. İki hafta önce, camları kırıp evin içini dağıtıyor. Kadın can havliyle kaçıyor. Kadını yakalıyor, komşular elinden alıyor. Çocuklarını bile öldürmeye kalkmış. 'Önce annenizi sonra sizi öldüreceğim' demiş. O içerideyken bu mahalleli o kadına ve çocuklarına sahip çıktı. O bu mahalleye,karısına çocuklarına bu zulmü yaptı. Ben kiraya verdiğimde böyle değillerdi. Bilmiyordum, mahalle halkından özür dilerim. Hanımefendi iki haftadır devlet korumasında kendisi ile haberleşiyorum. 'Abi camları sakın taktırmayın beni tehdit etmeye devam ediyor. Eve gelip evi yakacakmış' diye bana yazdı. Bugün de geldi evi yaktı" dedi.

Şüphelinin polis tarafından gözaltına alınması ve yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasına yansıdı.