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Giriş Tarihi: 7.3.2023 22:02

İstanbul'da kömürlüğü çöken 7 katlı bina boşaltıldı

Bahçelievler'de 7 katlı bir binanın sakinleri, bu yapının kaldırımın altında kalan kömürlüğünün çökmesi nedeniyle tahliye edildi.

AA
İstanbul’da kömürlüğü çöken 7 katlı bina boşaltıldı

Siyavuşpaşa Mahallesi Küçük Çınar Sokak'taki 45 yıllık binaya sonradan eklendiği öğrenilen ve kaldırımın altında kalan kömürlük büyük bir gürültüyle çöktü. Bazı bina sakinleri hızlıca sokağa çıktı.

Olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, binanın diğer sakinlerini tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, incelemelerinin ardından gazetecilere, 1978'de inşa edilen binada 14 daire ve 2 dükkan bulunduğunu söyledi.

Binanın önünde kaldırım altına daha sonra bir ekleme yapıldığının belirlendiğini aktaran Bahadır, ''Çökme, ekleme yapılan yerde olmuş. Arkadaşlarımız inceledi. Binayı tahliye ettik. Karot testi yapılıp en kısa zamanda binanın yıkılması lazım. Yan bina bitişik olduğu için ona da bakıyor arkadaşlarımız. Tabii ki bu deprem zamanında kentsel dönüşüme önem veriyoruz.'' diye konuştu.

Tahliye edilen binanın, yapımının ardından 1985'te imar affıyla iskan aldığı öğrenildi.

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İstanbul'da kömürlüğü çöken 7 katlı bina boşaltıldı
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