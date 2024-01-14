İstanbul’da konsol hırsızları yakalandı

İstanbul Ümraniye'de 8 Ocak günü park halindeki lüks 5 aracın konsolları bir gecede çalındı. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine başlatılan çalışmada, konsolları çalınan araçların bulunduğu sokaklardaki kamera görüntüleri toplandı.

İncelenen kamera görüntülerinde, hırsızların arabayla lüks araçların yanına gelerek lüks araçlara girdiği ve saniyeler içinde konsolları çaldıkları belirlendi. Kamera görüntüleri incelemesi sonunda konsolları çalan kişilerin Onur T,(29) Muhlis Ç. (22) ve Sedat D. (32) olduğu belirlendi.

19 suç kaydı olan 3 kişi Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin plaka hırsızlığı olayına da karıştıkları saptandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.