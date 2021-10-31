İstanbul’da köpeğe tekme tokat dayak! Bu yaptığı vicdansızlık!

Olay, dün gece Esenyurt'ta bir sitede yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi sahipli olduğu köpeğini sokakta tekme tokat dövdü. Ardından köpeğe tekmeler atarak siteye girdi. Yaşanan o anlar ise sitede oturan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişini köpeğe tekme tokat dövdüğü görüldü.