İstanbul’da korku dolu anlar! 15 katlı binanın dış cephe katlamaları çöktü!

İstanbul Esenler'de 15 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları çöktü.
Çökmeyle birlikte ortalığı toz bulutu kaplarken, Apartmanda oturanlar deprem olduğunu sanarak kendilerini can havliyle dışarı attı. Yol kenarında bulunan park halindeki araçlar ise beton parçalarının üzerlerine düşmesi sonucu hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, caddeyi önlem olarak trafiğe kapattı.
Esenler'de apartmanın dış cephesi çöktü, mahallede panik yaşandı | Video