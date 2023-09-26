İstanbul’da korku dolu anlar! 15 katlı binanın dış cephe katlamaları çöktü!

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK!"

O anları anlatan apartman sakini kadın ise "Biz evde otururken sesler duyduk. Deprem oldu zannettik. Merdivenlere yığıldık. Binadan çıktık. Kırık yeri vardı. Orası yapılacak dendi. Öyle kaldı. Bugün de hava çok rüzgarlı. Şimdi de devamı döküldü" dedi.