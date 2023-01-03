İstanbul’da korku dolu anlar! Darp ettikleri genci bıçakladılar: Dehşet anları...

Kağıthane'deki olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir parka gelen B.T. (16) isimli genç, kız meselesi yüzünden B.M.Ö. (15) ve V.T. (16) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki şahıs genci dövmeye başladı.

HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dayak esnasında şahıslardan biri genci bacağından bıçakladı. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.



SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda iki şahıs, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen iki şahsa, "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şahıs, adliyeye sevk edildi.