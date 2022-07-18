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Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:00 Son Güncelleme: 18.7.2022 11:07

İstanbul’da korku dolu anlar: Düğün kutlamasında canından oluyordu!

İstanbul Kağıthane’de bir düğün kutlaması sırasında şehir magandası havaya ateş açtı... Balkonda bulunan genç kızlar vurulmaktan şans eseri kurtuldu. Kutlamaları çektikleri sırada ölümle burun buruna gelen genç kızların yaşadığı o dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansırken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri magandayı kıskıvrak yakaladı.

İHA
İstanbul’da korku dolu anlar: Düğün kutlamasında canından oluyordu!

İstanbul’da korku dolu anlar! Düğün kutlamasını çekerken az kalsın canından oluyordu | Video

Kağıthane Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde düğün kutlaması yapan şahıslar, meşale yakıp davul çalarak eğlenmeye başladı. Bu sırada evin balkonunda bulunan genç kızlar, meşale yakan şahısların yangın çıkarma tehlikesi olduğunu düşünüp cep telefonuna kaydetmeye başladı.

ŞANS ESERİ KURTULDU

Genç kızlar, kutlamaları kaydettikleri sırada bir anda yanındaki tabancayı eline alan şahıs, havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada ölümle burun buruna gelen genç kızlar, olayı şans eseri yara almadan atlattı. Yaşadıkları şoku atlatan genç kızların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, şahsın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şehir magandasının yabancı uyruklu Abdullah N. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde Abdullah N., olayda kullandığı tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Genç kızların yaşadığı dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul’da korku dolu anlar: Düğün kutlamasında canından oluyordu!
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