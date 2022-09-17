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Giriş Tarihi: 17.9.2022 11:20

İstanbul’da korku dolu anlar kamerada: Battaniye açarak kadını kurtarmaya çalıştılar

Bahçelievler’de bilinmeyen bir nedenle pencerede sarkık halde kalan kadın, kendini yukarıya çekemeyince düşme tehlikesi geçirdi. Vatandaşların düşebileceği yere battaniye açarak dakikalarca beklediği kadın, evin kapısının kırılması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.

İHA
İstanbul’da korku dolu anlar kamerada: Battaniye açarak kadını kurtarmaya çalıştılar
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde vatandaşlar bir binanın ikinci katındaki pencerede bir kadının sarktığını gördü. Hemen binanın altına gelen çok sayıda vatandaş, evden getirdikleri battaniyeyi açarak pencereden sarkan kadını düşme ihtimaline karşın aşağıya bekledi.

BATTANİYE AÇIP ALTINDA BEKLEDİLER
Vatandaşlar kadını bir yandan uyarırken, bir genç ise evin kapısını kırarak içeriye girdi. Genç anlık bir müdahaleyle kadını tutarak düşmekten kurtardı. Mahalle arasında yaşanan korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul’da korku dolu anlar kamerada: Battaniye açarak kadını kurtarmaya çalıştılar
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