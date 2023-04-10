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Giriş Tarihi: 10.4.2023 10:07

İstanbul'da korku dolu anlar: Okul servisi alev alev yandı!

Beykoz’da seyir halindeki okul servisinde yangın çıktı. Öğrenciler güvenli bir şekilde indirilirken, korku dolu olayda yaralanan olmadı. Yanan okul servisinin, motor kısmı kullanılamaz hale geldi.

İHA
İstanbul’da korku dolu anlar: Okul servisi alev alev yandı!

Yangın, saat 09.00 sıralarında Beykoz Çubuklu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencileri okula ulaştırmak üzere seyir halindeki okul servisinin motor kısmında yangın çıktı. Öğrencileri güvenli bir şekilde dışarı çıkaran sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, okul servisinin ön kısmı kullanılamaz hale geldi.

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İstanbul'da korku dolu anlar: Okul servisi alev alev yandı!
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