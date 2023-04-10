İstanbul’da korku dolu anlar: Okul servisi alev alev yandı!

Yangın, saat 09.00 sıralarında Beykoz Çubuklu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencileri okula ulaştırmak üzere seyir halindeki okul servisinin motor kısmında yangın çıktı. Öğrencileri güvenli bir şekilde dışarı çıkaran sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi.