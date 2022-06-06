İstanbul’da korkunç cinayet! Yaşlı adamı kalbinden bıçakladı

Beyoğlu'nda dün öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 82 yalındaki Mustafa Gülhacı ile 69 yaşındaki Satılmış E. sokak üzerinde karşılaştı.
İkili arasında başlayan tartışma bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Satılmış E. bıçak çekerken, Gülhacı ise tahta parçasıyla kendini savunmaya çalıştı. Yaşanan kavgada Gülhacı, Satılmış E. tarafından kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı.
Saldırının ardından kanlar içerisinde yere yığılan Gülhacı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim'de özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Hastanede müdahalesi yapılan Gülhacı, sevk edildiği Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, katil zanlısı Satılmış E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
BEYOĞLU POLİSİ KISA SÜREDE YAKALADI
Sokakları karış karış tarayan ekipler, şüpheli Satılmış E.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Emniyette ifadesi alınarak "kasten öldürme" suçundan adli işlemi yapılan Satılmış E. adliyeye sevk edildi.
Beyoğlu'nda cinayet! 82 yaşındaki adamı kalbinden bıçakladı | Video