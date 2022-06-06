İstanbul’da korkunç cinayet! Yaşlı adamı kalbinden bıçakladı

Saldırının ardından kanlar içerisinde yere yığılan Gülhacı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim'de özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Hastanede müdahalesi yapılan Gülhacı, sevk edildiği Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.