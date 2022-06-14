İstanbul’da korkunç görüntü: Annesini bıçakladı!

Kanlı olay, dün saat 08.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Hamide G. ve kızı Esra G., evde tartışmaya başladı. Annesinin kendisini darbetmesi üzerine kız, Hamide G.'yi mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan anne, kendisini dışarı atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır şekilde yaralanan kadını, hastaneye kaldırdı. Saldırgan kız ise olay yerinde polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Esra G.'nin 3 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, annenin hastanede tedavisi devam ediyor. Emniyetteki işlemleri tamam Esra G., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Bıçaklamanın ardından annenin kanlar içinde yerde yattığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayın görgü tanığı Mehmet Gülmez, "Bir kadının bağırma seslerini duydum. Kanlar içindeydi. O arada hemen ambulansı aradım. Kızı tarafından bıçaklanmış. Ambulans ve olay yeri inceleme geldi. Polisler geldi, kızı alıp götürdüler. Bildiğim kadarıyla bu kadar" dedi.