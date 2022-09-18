İstanbul’da korkunç olay: Kardeşine laf atanlara dehşeti yaşattı

Beylikdüzü'nde kardeşine laf atanlara dehşeti yaşattı | Video



Araçtan inen adam, kardeşine laf attığı iddia edilen kişilere küfür ve hakaretler yağdırdı. Kardeşinin ve arkadaşlarının araya girmesi ile aracına binen ağabey, şüphelilerin olay yerinden ayrılmaya çalıştığı sırada aracına çarpması üzerine çılgına döndü. Tekrar aracından inen ağabey, önce otomobili yumruklamaya başladı. Daha sonra aracından sopa alan öfkeli adam, defalarca aracın camına vurdu. Sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiler, otomobilleriyle kaçtı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.