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Giriş Tarihi: 18.9.2022 10:43 Son Güncelleme: 18.9.2022 10:44

İstanbul'da korkunç olay: Kardeşine laf atanlara dehşeti yaşattı

İstanbul Beylikdüzü'nde kardeşine laf attığı iddia edilen kişilere küfürler savuran ağabey, şüphelilerin kaçarken aracına çarpmaları üzerine sopayla otomobilin camlarına vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
İstanbul’da korkunç olay: Kardeşine laf atanlara dehşeti yaşattı

Dehşet dolu olay, dün akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen bir kadının yanına yanaşan otomobilin içindeki kişiler, "Gel eve bırakalım" diyerek laf atmaya başladı. Sözlü tacizin sürmesi üzerine kadın, durumu cep telefonu ile ağabeyine bildirdi. Olay yerine gelen ağabey, laf atan kişilerin içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti.

Beylikdüzü'nde kardeşine laf atanlara dehşeti yaşattı | Video


Araçtan inen adam, kardeşine laf attığı iddia edilen kişilere küfür ve hakaretler yağdırdı. Kardeşinin ve arkadaşlarının araya girmesi ile aracına binen ağabey, şüphelilerin olay yerinden ayrılmaya çalıştığı sırada aracına çarpması üzerine çılgına döndü. Tekrar aracından inen ağabey, önce otomobili yumruklamaya başladı. Daha sonra aracından sopa alan öfkeli adam, defalarca aracın camına vurdu. Sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiler, otomobilleriyle kaçtı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da korkunç olay: Kardeşine laf atanlara dehşeti yaşattı
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