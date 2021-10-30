İstanbul’da korkunç olay! Kuzeninin bacağını kopardı

Tartışmayın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle her iki kardeşin çocukları da olaya dahil oldu. Sokak ortasında uzun süre devam eden kavgada İ.G., bindiği otomobiliyle kalabalığın arasında girdi. İ.G., otomobiliyle amcasının oğlu M.G.'ye çarptı. Otomobille park halindeki bir TIR arasına sıkışan M.G.'nin bacağı koptu.