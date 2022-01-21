İstanbul’da korkunç olay: Parmakları koptu!





"İKİ TANE PARMAĞINI YERİNDEN KOPARIYOR"

Parmakları kopan sürücünün amcasının oğlu Celal Toprak, "Amcamın oğlu arabayı park ediyor. Arkasından tam aşağı doğru inerken, sol eliyle arabayı açarken kamyon vuruyor. İki tane parmağını yerinden koparıyor ve durmadan kaçıyor. Sağ işaret parmağı ve baş parmağını koparıyor. Şu an hastanede tedavisi sürüyor. Parmakları mevcut. Kazadır, kimse kaza yapmak istemez ama kaçması insanlık dışı bir hareket" diye konuştu.