İstanbul’da korkutan yangın: Uykuda yakalandılar...

Ev sahibi Ümit Benlioğlu, "Kömür sobasının yanında çekyatımız vardı, köşesi bez olduğundan tutuşunca oradan perdelere vurdu ve çatı alev aldı. Daha sonra evin her tarafı alev aldı. Biz de en azından çocuklarımıza bir şey olmasın diye çıplak vaziyette dışarıya koştuk. Gelen mala gelsin, cana gelmesin yeter" diye konuştu.