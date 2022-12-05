İstanbul’da kumar baskını

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yasa dışı kumar oynandığını tespit etti ve adrese baskın yaptı. Adreste bir masa etrafında altı kişinin iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde para olduğu belirlendi. 120 lira nakit para ve 105 adet iskambil kağıdına ele konuldu. Adreste yasa dışı kumar oynayan altı kişiye toplamda 10 bin 914 lira idari para cezası kesildi. İş yeri yetkilisi H.A. da "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem yapıldı.