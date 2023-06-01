Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da kumar operasyonu.. 3 saatte yüzlerce mekan denetlendi
Giriş Tarihi: 1.6.2023 13:16

İstanbul’da kumar operasyonu.. 3 saatte yüzlerce mekan denetlendi

İstanbul’da 25 Mayıs akşamı 3 saat süren Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro denetimlerinde 137 ekip 298 personelle yüzlerce kafe ve işyeri denetlendi. Bu denetimlerde 3 bin 343 kişinin Genel Bilgi Taraması yapılırken 14 kişi hakkında kabahatler kanunu çerçevesinde 56 bin 770 lira ceza kesildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da kumar operasyonu.. 3 saatte yüzlerce mekan denetlendi

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 25 Mayıs 2023 günü saat 21.00 ile 23.59 saatleri arasında il genelinde 137 ekip 298 personelin katılımı ile yapılan kumar ve kumar makineleri uygulaması yapıldı. Bu denetimlerde 394 kahvehane, kıraathane, cafe, 8 dernek ve 4 ruhsatsız iş yeri incelendi. Toplamda 3 bin 343 şahsa GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalandı.

Kumar oynadıkları tespit edilen 14 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu 34.madde gereğince 56 bin 770 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kumarda kullanılan 6 Adet Harddisk, 2 bin 480 TL para Alarm Zili ve 6 deste iskambil kâğıdına el konuldu. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yeri mühürletildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sona erdi! Kabine Toplantısına Başkan Erdoğan liderlik etti
28 Mayıs seçimleri sonrası 7'li koalisyon darmadağın! Büyük kriz patlak verdi
İzmirlinin derdi: Sel, çamur, kötü koku, Tunç Soyer'in derdi: Gezi Terörü! İşte CHP'nin vatandaşa 'hizmet' anlayışı
Aslı Baykal-Uğur Dündar arasındaki kriz büyüyor: Başarısız muhalefetin tetikçisi…
Bizde de vardı senin gibi bir deha
Son dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu! Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları açıklandı
Demirtaş’ın siyasete ‘şüpheli’ vedası
SON DAKİKA: İYİ Parti'de kopuşlar başladı! Çok sert sözlerle istifa etti: Şahsi menfaatler amaçların önüne geçti...
Milli Görüş Hareketi'nin önemli ismi Hasan Damar Hakk'a yürüdü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da kumar operasyonu.. 3 saatte yüzlerce mekan denetlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA