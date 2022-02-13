Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da kumar operasyonu: 400 polisle 647 mekan denetlendi
Giriş Tarihi: 13.2.2022 10:13 Son Güncelleme: 13.2.2022 10:13

İstanbul’da kumar operasyonu: 400 polisle 647 mekan denetlendi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da kumar operasyonu: 400 polisle 647 mekan denetlendi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri 393 personelle İstanbul genelinde kumar denetimi yaptı. 551 kahvehane ve kıraathane, 72 dernek ve daha bir çok eğlence mekanının denetlendiği gece baskınında kumar oynayan 58 şahsa 105 bin lira ceza kesilirken onlara yer temini yapan 22 kişiye de adli işlem yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği koordinesinde dün gece saat 21.00 ile 23.59 saatleri arasında İstanbul genelinde 393 personelin katılımı ile yapılan kumar ve kumar makineleri uygulamasında 551 kahvehane, kıraathane, cafe, 72 dernek ve 24 ruhsatsız iş yerinde denetimler yapıldı. Denetimlerde 5 bin 662 şahsa GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 11 şahıs yakalandı. Kumar oynadıkları tespit edilen 58 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu 34.maddesi gereğince 105 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kumarda kullanılan 6 adet kumar makinası 21 deste iskambil kağıdına el konuldu, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 24 iş yeri mühürletildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

KDV’nin yüzde 1'e inmesi rafa ne kadar yansıyacak? İşte yeni fiyatlar...
Bakırköy'de silahlı çatışma
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Yeni Ekonomi Paketi'ni açıkladı:
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Biden ile Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesi sona erdi! Beyaz Saray ve Kremlin'den peş peşe açıklamalar
SON DAKİKA: Alman basını Rusya'nın Ukrayna işgalinin tarihini verdi! Zelenskiy'den flaş açıklama!
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
İşte CHP'li başkanın yaptığı milyonluk rantın detayları! Köylüden dönümünü 35 bin liraya aldılar...
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Temel gıda ürünlerine KDV müjdesi: Yüzde 1'e düştü
Son dakika haberi: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de acil durum! Rusya ve ABD'den peş peşe açıklamalar: Tahliyeler başladı
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da kumar operasyonu: 400 polisle 647 mekan denetlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA