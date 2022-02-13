İstanbul’da kumar operasyonu: 400 polisle 647 mekan denetlendi

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği koordinesinde dün gece saat 21.00 ile 23.59 saatleri arasında İstanbul genelinde 393 personelin katılımı ile yapılan kumar ve kumar makineleri uygulamasında 551 kahvehane, kıraathane, cafe, 72 dernek ve 24 ruhsatsız iş yerinde denetimler yapıldı. Denetimlerde 5 bin 662 şahsa GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 11 şahıs yakalandı. Kumar oynadıkları tespit edilen 58 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu 34.maddesi gereğince 105 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kumarda kullanılan 6 adet kumar makinası 21 deste iskambil kağıdına el konuldu, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 24 iş yeri mühürletildi.