Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince 3 – 6 Eylül tarihlerinde yapılan kumar ve kumar makinası denetimlerinde 768 kahvehane, 29 dernek, 11 ruhsatsız iş yeri denetlendi.

İstanbul'da kumar operasyonu | Video

Denetimlerde, 7 bin kişinin GBT'sine bakılırken, kumar oynayan 60 kişiye kabahatler kanunu gereğince 100 bin lira ceza kesildi. Ayrıca kumar oynamaya yer temin ettiği öne sürülen 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca mekanlardaki kumar makinaları ve iskambil kağıtlarına el konuldu.