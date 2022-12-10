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Giriş Tarihi: 10.12.2022 12:30 Son Güncelleme: 10.12.2022 13:06

İstanbul’da kumar operasyonu: 9 iş yeri mühürlendi

İstanbul Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri kumar oynatıldığı tespit edilen mekanlara baskın yaptı kumar oynayan 92 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynatan ve kumar oynatmaya yer temin eden 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynatılan 9 iş yeri ise mühürlendi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da kumar operasyonu: 9 iş yeri mühürlendi

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 5-9 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da kumar oynandığı tespit edilen mekanlara baskın yapıldı.

170 ekip, 386 polisin katıldığı baskında; 451 kahvehane, kıraathane, kafe, 13 dernek ve 8 ruhsatsız iş yerinde denetim yapıldı. Baskınlarda 3 bin 936 kişi GBT sistemi üzerinden sorgulanırken, kumar oynayan 92 kişi de gözaltına alındı. Haklarında 'kabahatler kanunundan' işlem yapılan şüphelilere toplam 168 bin 348 lira para cezası kesildiği öğrenildi. Baskınlarda kumar oynamaya yer temin ettikleri tespit edilen 20 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 9 iş yeri mühürlendi.

Baskınlarda 1 kumar makinesi, 13 Hard disk, okey takımları, iskambil kağıtlarına da el konuldu.

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İstanbul’da kumar operasyonu: 9 iş yeri mühürlendi
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