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Giriş Tarihi: 17.8.2023 09:30

İstanbul’da kumarhane baskını… 1.5 milyon liraya yakın para ele geçirdiler

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; yasa dışı kumarhane baskınında bir milyon 470 bin lira ele geçirdi. Kumar oynayan ve oynatan sekiz kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da kumarhane baskını… 1.5 milyon liraya yakın para ele geçirdiler

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde yasa dışı kumar oynatılan bir adrese operasyon düzenledi. Adreste kumar oynayan G.A., D.F.K., F.N., M.Y.K., T.S., D.A. ve F.Y. isimli yedi kişi ile birlikte iş yeri sahibi M.B.O. gözaltına alındı. Kumar oynayan yedi kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 28 bin 560 lira idari para cezası kesildi. Adreste yapılan detaylı aramalarda; 465 oyun pulu, kumar parası olan bir milyon 470 bin lira nakit para ve bir para sayma makinesi ele geçirildi. Ruhsatsız olduğu saptanan adres süresiz olarak mühürlendi. İş yeri sahibi M.B.O. ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İstanbul’da kumarhane baskını… 1.5 milyon liraya yakın para ele geçirdiler
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