İstanbul’da kumarhane baskını

Baskınlar sırasında 3224 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 25 kişi hakkında Kabahatler Kanunu 34. madde gereğince toplam 101 bin 375 TL idari para cezası kesti. Kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı tespit edilen 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.