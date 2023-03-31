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Giriş Tarihi: 31.3.2023 13:53

İstanbul’da kumarhane baskını

İstanbul’da Ramazan ayında bazı yerlerde özellikle iftardan sonra kumar oynandığı ihbarları üzerine harekete geçen Ahlak masası polisleri operasyon düzenledi. Önceki gün saat 21.00 ile 23.59 saatleri arasında yapılan operasyonda 350 kahvehane, 20 dernek denetlenirken kumarbazlara ceza yağdı. Öte yandan kapalı mekanda kumar oynarken sigara içen 4 şüphelide ikinci cezadan kurtulamadı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da kumarhane baskını

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği koordinesinde geçtiğimiz çarşamba günü 21.00 ile 23.59 saatleri arasında İstanbul'da 126 ekip 274 personelin katılımı ile kumar operasyonu yapıldı. Polisin operasyonunda , 350 kahvehane, kıraathane, cafe, 20 dernek ve 6 ruhsatsız iş yerinde denetim yapıldı.

Baskınlar sırasında 3224 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 25 kişi hakkında Kabahatler Kanunu 34. madde gereğince toplam 101 bin 375 TL idari para cezası kesti. Kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı tespit edilen 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

SİGARA İÇENLERE CEZA KESİLDİ

Ahlak Büro Amirliği ekipleri baskın yapılan adreslerde bulunan, 2 kumar makinesi, 16 hard disk, oyun pulları, 1.02 gram uyuşturucu madde, 2 bin 780 TL'ye el konuldu. Kumar oynanan mekanlarda, tütün mamulleri tükettiği tespit edilen 4 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince 2 bin 468 TL idari para cezası kesildi. Baskınlarda ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yeri mühürlendi.

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İstanbul’da kumarhane baskını
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