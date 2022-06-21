İstanbul’da kumarhane baskınları... Polis horozlara el koydu

Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak-20 Haziran 2022 tarihleri arasında kumar oynanan adreslere yönelik seri baskınlar düzenledi. Bu operasyonlara 5255 ekip ve 12346 polis katıldı.
Bu baskınlarda, 14.141 kahvehane, kıraathane, cafe, 1.225 dernek ve 598 ruhsatsız iş yerinde denetimler yapıldı. Bu baskınlarda, 141.006 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 151 kişi gözaltına alındı.
HOROZLARA EL KONULDU
Kumarda kullanılan 99 kumar makinası, 2 rulet masası, 2 rulet makinası, tombala makinası, 280 bin 842 TL, 751 dolar, 200 Euro, 847 deste iskambil kağıdı, 8 bilgisayar, 55 harddisk, 5 flaşhdisk, 2 adet pos cihazı, 1 adet televizyon, 1 kamera, 100 tombala kartı, 300 tombala pulu, 90 tombala topu, 5 barbut zarı, 51 boş senet, horoz dövüşünde kullanılan 4 horoz, 10 tabanca, 1 av tüfeği, 119 mermi, 3 bıçak, 1,04 gr kokain, 1,5 gr eroin, 11 gr esrar, 2,6 gr metanfetamin, 28,1 gr bonzai, 25 adet captagona el konuldu. Ruhsatsız faaliyet yürüten 141 işyeri mühürlenerek kapatıldı.