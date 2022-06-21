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Giriş Tarihi: 21.6.2022 11:40

İstanbul’da kumarhane baskınları... Polis horozlara el koydu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da kumarhane baskınları... Polis horozlara el koydu

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Kumar masası ekipleri yılbaşından bu tarafa çeşitli aralıklarla yürütülen operasyonlarda binlerce kişinin GBT’sine bakılırken yüzlerce mekan denetlendi. Operasyonlarda horoz dövüşlerinde kullanılan 4 horoza da el konuldu. Polis ekiplerinin yaptığı baskınlarda sanal tombala oynatılan bir internet kafede basıldı o anlar kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak-20 Haziran 2022 tarihleri arasında kumar oynanan adreslere yönelik seri baskınlar düzenledi. Bu operasyonlara 5255 ekip ve 12346 polis katıldı.

Bu baskınlarda, 14.141 kahvehane, kıraathane, cafe, 1.225 dernek ve 598 ruhsatsız iş yerinde denetimler yapıldı. Bu baskınlarda, 141.006 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 151 kişi gözaltına alındı.

Kumar oynadıkları belirlenen 1324 kişiye Kabahatler Kanunu 34.maddesi uyarınca 2 milyon 408 bin 356 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 376 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

HOROZLARA EL KONULDU

Kumarda kullanılan 99 kumar makinası, 2 rulet masası, 2 rulet makinası, tombala makinası, 280 bin 842 TL, 751 dolar, 200 Euro, 847 deste iskambil kağıdı, 8 bilgisayar, 55 harddisk, 5 flaşhdisk, 2 adet pos cihazı, 1 adet televizyon, 1 kamera, 100 tombala kartı, 300 tombala pulu, 90 tombala topu, 5 barbut zarı, 51 boş senet, horoz dövüşünde kullanılan 4 horoz, 10 tabanca, 1 av tüfeği, 119 mermi, 3 bıçak, 1,04 gr kokain, 1,5 gr eroin, 11 gr esrar, 2,6 gr metanfetamin, 28,1 gr bonzai, 25 adet captagona el konuldu. Ruhsatsız faaliyet yürüten 141 işyeri mühürlenerek kapatıldı.

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İstanbul’da kumarhane baskınları... Polis horozlara el koydu
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