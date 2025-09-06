İstanbul’da Küresel Sumud Filosu’na destek için yürüyüş düzenlendi

Küresel Sumud Filosu, terör devleti İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için yola çıktı. Onlarca farklı ülkeden yola çıkan yüzlerce vicdan sahibi, ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmak üzere Gazze'ye doğru ilerliyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin'e Destek Platformu ve İslami Dayanışma Platformu ise Filoya destek amacıyla Üsküdar'da yürüyüş düzenledi.

BİNLER TEK YÜREK OLUP ÜSKÜDAR SAHİLİNE AKTI

Binlerce vatandaş, ellerinde Türk ve Filistin Bayraklarıyla tekbirler eşliğinde yürüdü. "İstanbul'dan Gazze'ye, direnişe bin selam!", "Her yer Gazze, her yer direniş!" ve "Şehitlerin yolu yolumuzdur!" sloganları atıldı.

Üsküdar Sahilinde, üzerinde "Bütün gözler Sumud Filosu'nda yasılı dev kortej açıldı.