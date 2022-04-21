İstanbul’da kurye denetimi! Binlerce motor denetlendi

Uygulamada eksik evrakı bulunan, kurallara uymayan, kask takmayan sürücülere ceza yağdı. Sürücülere toplada 719 bin 230 lira para cezası kesildiği öğrenildi. Ayrıca motosiklet servislerine baskın yapan Oto Hırsızlığı Büro Amirliğine bağlı ekipler, motosikletlerin çalıntı olup olmadığını anlamak için motor ve şasi numaralarını kontrol etti. Polis uygulamasında, trafikte seyir halindeyken durdurulan 255 servis aracı da kontrolden geçirildi. Bir servis aracına bin 823 lira para cezası kesildi. Bir traktöre de 3 bin 363 lira ceza uygulandığı öğrenildi.