İstanbul’da kuvvetli sağanak yağmur etkili oldu, trafik yoğunluğu arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sabah saatlerinden itibaren yapılan uyarılar sonrasında öğleden sonra saat 16.00'dan itibaren istanbul'da yağmur etkisini hissettirdi. İstanbul'da öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış kendini gösterdi.

Yetkililer kuvvetli sağnak yağmur nedeniyle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istediler.

Taksim'de etkili olan sağnak yağış ve çöl tozu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağan sağnak yağış nedeniyle vatandaşlar sığınacak yer aradılar. Yağan yağmurla birlikte iftara saatler kala trafik yoğunluğu oluştu. Yapılan ölçümlerine trafik yoğunluğu saat 18.00 itibariyle yüzde 72 olarak ölçüldü.