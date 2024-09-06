İstanbul’da işyeri, ikamet ve araçlara yönelik bombalı eylem gerçekleştirdikleri belirlendi: 23 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 13 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu: 2 adet savunma tipi el bombası, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik silah, 1 adet GPS takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanıldığı tespit edilen 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

İŞ YERLERİNE YÖNELİK BOMBALI VE SİLAHLI EYLEM

Güvenlik birimleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, Sancaktepe İlçesinde 24 Nisan tarihinde C.M. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 25 Şubat tarihinde aynı iş yerine yönelik el bombası atılması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Bağcılar ilçesinde 17 Temmuz tarihinde T.B. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini, Fatih ilçesinde 20 Temmuz tarihinde F.O.Y. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini, Güngören ilçesinde 24 Temmuz tarihinde Güngören İşhanın kurşunlanması eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Büyükçekmece ilçesinde 25 Temmuz tarihinde araç kurşunlanması eylemini, Başakşehir İlçesinde 9 Ağustos tarihinde K.R. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini, Sarıyer İlçesinde 12 Ağustos tarihinde ikâmet ve araç kurşunlanması eylemleri ile 27 Ağustos tarihinde iş yeri kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Büyükçekmece İlçesinde 20 Ağustos tarihinde Z.O. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 23 Ağustos tarihinde aynı iş yerine yönelik ses bombası atılması eylemlerini ve Şişli ilçesinde 26 Ağustos tarihinde araç kurşunlanması eylemlerini yaptıkları tespit edildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Organize suç örgütleri sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.