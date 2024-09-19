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Giriş Tarihi: 19.9.2024 09:13

İstanbul’da 'KUYU-26' Operasyonu’nda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul’da elebaşılığını Abdurrahman Ay’ın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik 'KUYU-26' operasyonu düzenlendi. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve fişek ele geçirilirken 8 şüpheli yakalandı. 6 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

DHA
İstanbul’da ’KUYU-26’ Operasyonu’nda 8 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'KUYU-26' operasyonu düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Yağma', 'Tehdit', 'İş yerine yönelik el bombalı saldırı' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarını işledikleri tespit edildi. Yapılan operasyonda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda fişek ele geçirildi. İçişleri bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın (Yurt Dışı Firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik İstanbul'da 'KUYU-26' operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu; organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı. 6'sı tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

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İstanbul’da 'KUYU-26' Operasyonu’nda 8 şüpheli yakalandı
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