İstanbul’da ’KUYU-26’ Operasyonu’nda 8 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 'KUYU-26' operasyonu düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Yağma', 'Tehdit', 'İş yerine yönelik el bombalı saldırı' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarını işledikleri tespit edildi. Yapılan operasyonda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda fişek ele geçirildi. İçişleri bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın (Yurt Dışı Firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik İstanbul'da 'KUYU-26' operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu; organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı. 6'sı tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.