Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da kuyumcu soygunu: 2 yaralı, 1 gözaltı
Giriş Tarihi: 25.8.2022 00:00

İstanbul’da kuyumcu soygunu: 2 yaralı, 1 gözaltı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde motosikletli iki şüpheli kuyumcu soydu. 2 kişiyi de yaralayan soygunculardan 1’i kaçarken çevrede bulunan esnaf tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kuyumcudan çalınan altınların miktarı henüz bilinmiyor

DHA
İstanbul’da kuyumcu soygunu: 2 yaralı, 1 gözaltı

Olay, saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle sokağa gelen iki şüpheliden 1'i kuyumcuya girerek içeridekilere silah doğrulttu. Bir miktar altın çalan şüpheli, kaçarken kuyumcuya ateş etti. Motosiklete binen şüpheli kaçarken çevrede bulunan esnaf tarafından yere düşürüldü. Bu esnada diğer şüpheli motosiklette binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Silahla yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kuyumcudan çalınan altınların miktarı henüz bilinmiyor.

Olayın görgü şahidi İsmail Kıyıcak, "Balkonda otururken silah sesi duyduk. İlk başta çok önemsemedik ama ikinci silah sesi gelince camı açıp dışarı baktık. İki kişi vardı. Biri motosikletteydi biri de yerdeydi kuyumcuya doğru ateş etmeye başladılar. Kuyumcuda 3-4 kişi vardı. Biri dışarı çıktı. Sonra soyguncu ateş edince tekrar içeri kaçtı. Kaçarken kalçasından vuruldu. Sonra birkaç el daha ateş ettiler. Tam kaçacakları esnada ayakkabının oradaki esnaf fırlayıp soyguncuları itti. Bu esnada soyguncular motosikletten düştü. Sonra tekrar ateş etmeye başladılar. Kuyumcu dışarı çıkar çıkmaz yere düştü. Orada çok kan kaybetti. Durumunun şu an iyi olduğunu söylediler. Çok kötü bir olaydı" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Dar Gelirlilere Destek Paketinde sona gelindi! İcralık borçlara devlet desteği
Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL, şartları neler?
SON DAKİKA! Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler: O görüntüler ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı
Son dakika: Marmaris'te cip safari aracı devrildi! Korkunç kazada ölü ve yaralılar var...
YKS EK TERCİH takvimi netleşti mi, ne zaman yapılacak? 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
EYT ne zaman çıkacak, şartları neler? EYT masada hangi formüller var? Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında açıklama Bakan Bilgin'den geldi!
emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 2022 emekli promosyonu hesaplama 9 bin TL'ye yaklaştı!
KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK yurt ücreti ne kadar? e-Devlet ile KYK yurt başvuru ekranı
iPhone 14 tanıtım tarihi! iPhone 14 ne zaman çıkacak, hangi tarihte? Apple iPhone 14 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikleri neler?
Avrupa Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2022 – 2023 Avrupa Ligi grup kuraları ne zaman çekilecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da kuyumcu soygunu: 2 yaralı, 1 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA