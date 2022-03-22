İstanbul’da lüks otomobillerin konsollarını çaldığı öne sürülen 4 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu, Üsküdar, Güngören, Bakırköy, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerinde park halindeki aynı marka lüks otomobillerden hırsızlık yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Yapılan araştırmada, 12 otomobilden konsol, 4 otomobilden de plaka çalındığı, olayların aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Polis tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin park halindeki araçlara yan camı kırarak girdikleri, kısa sürede konsolu sökerek olay yerinden kaçtıkları anlar yer aldı.

Çalışmaların devamında 4 zanlının kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, Kurtuluş K. (33), Abdullah D. (22), Serhat A. (20) ve 15 yaşındaki P.K'yi Başakşehir'de gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.