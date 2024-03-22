İstanbul’da “Mahzen-17” operasyonu! Ümit Değirmenci’nin organize suç örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı "KOM" koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; elebaşılığını Ümit Değirmenci'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt lideri Değirmenci'nin cezaevinde olduğu öğrenildi. Operasyonlarda; 23 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek, telsiz ve çelik yelek, döviz ve Türk lirasına el konuldu.

ÖRGÜT VE ÇETELER GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Organize suç örgütünün, uyuşturucu ve silah ticareti, kasten yaralama, tehdit ile yağma suçlarını işledikleri ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.





Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten yaralama, uyuşturucu madde imal ve ticareti, nitelikli yağma, yasadışı silah ticareti, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 23 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek, telsiz ve çelik yelek; döviz ve Türk lirasına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."