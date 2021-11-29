İstanbul’da makas terörü! 4’ü ağır 8 yaralı

Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da takla attı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Zilal Çil, Kardelen Küçükpişkin, Mustafa Göç, İhsan Göç'ün durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı.