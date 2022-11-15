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Giriş Tarihi: 15.11.2022 09:06

İstanbul'da makasçı magandaya çifte ceza

İstanbul’da makas atarak trafik güvenliğini ve insanların can güvenliğini tehlikeye düşüren trafik magandasına iki bin 642 lira ceza kesildi. Ceza puanı 75’i aşan magandanın ehliyeti iptal edildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da makasçı magandaya çifte ceza

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Sarıyer İlçesi Hacı Osman Bayırı Caddesi üzerinde makas atarak trafik güvenliğini ve insanların can güvenliğini tehlikeye düşüren trafik magandasının kimliğini tespit etti. Maganda M.A.C. gözaltına alındı ve kendisine Karayolları Trafik Kanunu'nun dört farklı maddesinden toplamda iki bin 642 lira idari para cezası kesildi. Ceza puanı 75'i aştığı için sürücü belgesi iptal edilen trafik magandası hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" maddesi kapsamında yasal işlem yapıldı.

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İstanbul'da makasçı magandaya çifte ceza
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