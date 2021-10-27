İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da "Mari" operasyonu! 295 kilo ele geçirildi | Video

Bir araçta ve bir adreste yapılan aramalarda; 295 kilogram "Mari" olarak adlandırılan "Marihuana" maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.