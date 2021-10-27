Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da “Mari” operasyonu... 295 kilo ele geçirildi
Giriş Tarihi: 27.10.2021 10:51 Son Güncelleme: 27.10.2021 11:19

İstanbul’da “Mari” operasyonu... 295 kilo ele geçirildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da “Mari” operasyonu... 295 kilo ele geçirildi

İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 295 kilogram “Mari” olarak adlandırılan “Marihuana” maddesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da "Mari" operasyonu! 295 kilo ele geçirildi | Video

Bir araçta ve bir adreste yapılan aramalarda; 295 kilogram "Mari" olarak adlandırılan "Marihuana" maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da “Mari” operasyonu... 295 kilo ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA