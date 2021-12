İstanbul’da marketlere fiyat ve stok denetimi!

Sultangazi'de market ve işletmelerde denetim yapıldı. Marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatları hem de gramaj değerleri incelendi. Rafta bulunan etiket fiyatı ve kasa fiyatının farklı olduğu marketlere haksız fiyat uygulandığı kanaatine varılan ürünler Ticaret Bakanlığı'na gönderilip, incelemeye alınacağı belirtildi.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürü Yasemin Can, "Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak rutin market denetimlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz. Reyon ile kasa arasındaki fiyat farkları konusunda sık sık vatandaştan şikayet alıyoruz. Ekiplerimiz her gün rutin bir şekilde vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerini gerçekleştiriyor. Reyonda olmayan ürünlerin stoklanma ihtimaline karşı da marketlerin depoları denetleniyor. Bugün sabah saatlerinde 3 market denetledik. Bu marketlerin birinde yağ, peçete ve tuvalet kâğıdının raf ve kasa fiyatları tutmadığı için firmaya 6502 sayılı Tüketici Koruma Kanununa göre 54'üncü maddenin ikinci fırkasına göre zabıt tuttuk. Evrakları Ticaret Bakanlığı'na gönderdikten sonra gerekli yasal işleler yapılacak. Denetimlerimiz her gün ekiplerimiz tarafından devam edecektir" dedi.