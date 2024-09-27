İstanbul’da masaj salonlarına fuhuş baskını...  Ahlak Büro 48 kadını kurtardı

İstanbul genelinde fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada "masaj salonu ve fuhuş evlerinde yerli ve yabancı kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı" ihbarı üzerine Ahlak Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği görevlilerince yaklaşık 3 ay süre ile teknik takip yapıldı. Yapılan teknik takip sonucunda suça karışan 13 erkek, 9 kadın olmak üzere toplamda 22 şüphelinin olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması, mağdur bayanların kurtarılması, suç delillerine el konulması, şüphelilerin soruşturma konusu faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacı geçtiğimiz hafta operasyon gerçekleştirildi.

33 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyona onlarca ekip katıldı.

Esenyurt, Kartal, Avcılar, Ataşehir, Başakşehir, Esenler , Maltepe ilçeleri ve Aydın ilinde olmak üzere toplam 33 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda masaj salonlarının ve fuhuş evlerinin sahipleri olan 22 şüpheli şahıs yakalandı.

48 KADIN KURTARILDI

Fuhuş yaptırılan 20 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 48 mağdur bayan kurtarıldı. Adreslerde bulunan 21 erkek müşteri ile beraber toplam 91 şahıs Ahlak Büro Amirliğine getirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 31 adet cep telefonu, 31 adet sim kart, 114 bin lira, 100 Euro para, 1 adet kurusıkı tabanca 1 adet şarjör ve 12 adet kurusıkı fişeğine el konuldu.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

22 Şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Ayrıca fuhuş yaptığı tespit edilen 20 yabancı uyruklu kadın deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.