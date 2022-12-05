İstanbul’da medyaya yansıyan toplu taşıma kazalarında bir yılın bilançosu ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan ilçesinin Alibeyköy semtinde sabah saatlerinde tramvay ile otobüsle çarpıştı. Kazada 33 kişi yaralandı. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazanın ardından İstanbul'daki toplu taşıma sorunu bir kez daha gün yüzüne çıktı. Sinyalizasyon sistemindeki arıza nedeniyle meydana geldiği belirtilen kaza akıllara daha önce meydana gelen toplu taşıma kazalarını getirdi.

İşte İstanbul'da 3.5 yılda toplu taşıma sisteminin çökmesinin ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların tüm talebine ve uzmanların tüm uyarılarına rağmen önlem almamasından kaynaklı o kazalar:

1 Ocak: Sultangazi'de park halindeyken freni boşalan İETT otobüsü, yoldan çıkarak kaldırımın üstünde asılı kaldı. Şans eseri yoldan geçen araç ve insanların üzerine düşmedi.

3 Ocak: Beyoğlu'nda refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına İETT otobüsü çarptı. Ağır yaralı genç kadın aylarca hastanede tedavi gördü.

4 Ocak: Merter'de seyir halindeki İETT otobüsü alev aldı. Yolcuların kendilerini hızla araçtan atması üzerine faciadan dönüldü.

5 Ocak: Kemerburgaz'da ise kavşaktan geçmeye çalışan İETT otobüsü ve taksi kaza yaptı. Yaşanan maddi hasarlı kaza bölgede uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

6 Ocak: Eyüpsultan'daki Hz. Halid Bulvarı'nda kontrolden çıkan otobüs, Tahta Minare durağına daldı. Duraktaki Selin G. ve Hakan B. ile araçtaki bir yolcu yaralandı. Otobüs ise kaldırımda askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

8 Ocak: Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde iki otobüs kaza yaptı. Kaza nedeniyle 8 vatandaş yaralandı.

8 Ocak: Fatih Beylerbeyi Caddesi üzerinde otobüsün şoförü fren yapmasına rağmen otobüsün duramaması sonucu öndeki başka bir otobüse çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

8 Ocak: Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki otobüsün tavan kısmındaki parça bir yolcunun başına düştü. Yaralanan vatandaş kontrol için hastaneye götürüldü.

10 Ocak: Beşiktaş Dolmabahçe'de Saltanat Kapısı önünde sabah saatlerinde yaşanan kazada, yağışlı hava nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü asırlık çınar ağacına çarparak durabildi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde sıkışan şoför vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Şoför, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

10 Ocak: Ümraniye'de İçinde bulunan yolcularla ilerleyen İETT otobüsü, sürücüsünün Madenler mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak önce yol kenarındaki kaldırıma çıktı ardından bir iş yerinin duvarına çarptı.

12 Ocak: Sarıyer'de iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

17 Ocak: Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda iki tramvayda yaklaşık 1 saat arayla küçük çapta Yangın çıktı. Edirnekapı istasyonunda vagonları dumanın sarması sonrasında yolcular hemen tahliye edildi. Yapılan müdahale ile küçük çaplı yangın söndürüldü.

18 Ocak: Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına İETT otobüsü, çarptı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

22 Ocak: Bakırköy Sefaköy yan yolda Topkapı istikametinde seyreden İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen sebeple kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp refüje girdi. Otobüsteki yolculardan 10'u yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından otobüsün camları kırılarak tahliye edilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

30 Ocak: Avcılar-Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Çağlayan durağı yakınında henüz bilinmeyen nedenle ters yönde seyreden İETT'ye ait yol yardım aracıyla çarpıştı. Kazada 3 yolcu yaralandı.

6 Şubat: Başakşehir'de 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 yolcu yaralandı. 7 Şubat: Sancaktepe'de İETT otobüsüyle servis minibüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. 13 Şubat: Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. 18 Şubat: E-5 Kadıköy istikametinde gerçekleşen, panelvan, hafif ticari araç, İETT otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. 19 Şubat: Güngören'de park halindeki bir kamyonete çarpan İETT otobüsündeki yolcu, camdan fırlayarak ağır yaralandı. 26 Şubat: Beyoğlu'nda, İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı. Kazada, büfe işletmecisi yaralandı. Kaza sırasında müşteri olmaması olası bir facianın yaşanmasını önledi. 7 Mart: Beykoz'da İETT otobüsü, başka bir İETT otobüs ile 3 otomobile çarptı. Kazada otobüsün çarptığı otomobillerden biri, bodrum katındaki eve girdi. Kazada İETT otobüsünde bulunan 5 yolcu ile bodrum katındaki eve giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

9 Mart: Küçükçekmece'de, belediye otobüsü yolun karşısına geçen kadına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

11 Mart: Sarıyer'de 2 İETT otobüsü kazaya karıştı. Olayda 4 kişi yaralandı.

18 Mart: Sancaktepe'de TIR ile İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada İETT şoförünün yaralandı.

27 Mart: Beykoz'da İETT otobüsüyle Beykoz Belediyesi'ne ait kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

28 Mart: Bağcılar Güneşli'de İETT araçları motor kısmında başlayan yangınla küle döndü. Yolcular son anda tahliye edildi. 4 Nisan: Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü 4 araca çaptı. Kazada 3 kişi yaralandı. 17 Nisan: Maltepe'te İETT otobüsü minibüse çaptı 1 kişi yaralandı. 24 Nisan: Sarıyer'de İETT otobüsü, 16 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

29 Nisan: Küçükçekmece'de İkitelli-Halkalı istikametinde İETT otobüsüyle birlikte 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

29 Nisan: Beylikdüzü'nde iki Metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

30 Nisan: Ataşehir Kayışdağı'nda İETT otobüsü, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Araba içerisinde bulunan anne ve küçük çocuğu yaralandı.

8 Mayıs: Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

10 Mayıs: Fatih'te İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı. Kazada 6 yolcu yaralandı.

22 Mayıs: Büyükçekmece'de hızla ilerleyen İETT otobüsü kontrolden çıktı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

23 Mayıs: Pendik'te İETT otobüsü, yol kenarında sulama yapan tankere çarptı. Kazada sürücüler ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı.

29 Mayıs: Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin kaza yapması sonrasında otomobil sürücüsü hayatını kaybederken otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

6 Haziran: Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan temizlik işçisine İETT otobüsü çarptı. 67 yaşındaki Abdurrahman Aydın kaza sonrasında hayatını kaybetti.

7 Haziran: Beykoz'da arıza yapan İETT otobüsünü tamir eden E.B. adlı İETT bakım personeli, otobüsün körüğünün sönmesi sonucu otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

11 Haziran: Üsküdar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü, 2 tur otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

16 Haziran: Sarıyer'de İETT otobüsü ve bir aracın çarpıştığı kazada İETT şoförü ve 5 yolcu olmak üzere 6 kişi yaralandı.

1 Temmuz: Sancaktepe'de ters yönde ilerleyen İETT otobüsü küçük kıza çarptı. 5 metre savrulan kız hastanede tedavi altına alındı.

8 Temmuz: Ataşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı. 1 yolcu yaralandı.

9 Temmuz: Kadıköy'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. 3 yolcu yaralandı.

12 Ağustos: Arnavutköy'de hareket halindeki tırdan düşen demirler, durakta yolcu almak için yanaşa otobüse saplandı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

15 Ağustos: Seyir halindeki İETT otobüsünün zemini patladı. Zeminin çökmesiyle sürücüsünün kontrolünü kaybetti otobüsünün camları patladı. Cam parçalarının isabet ettiği 2 yolcu yaralandı.

22 Ağustos: Fatih'te yol kenarında yürüyen bir kişiye çarpan İETT otobüsü hız kesmeden yoluna devam etti. Otobüsün çarptığı adam yere düşerek hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

6 Eylül: Fatih'te, İETT otobüsü 7 araç ve bir motosiklete çarptı. Kazada 14 kişi yaralandı.

9 Eylül Avcılar'da 4 metrobüs zincirleme kaza yaptı. 99 yolcu yaralandı.

12 Eylül: Ümraniye'de kontrolden çıkan İETT otobüsü duvara çarptı. 2 kişi yaralandı.

6 Ekim: Gaziosmanpaşa Meydanı İETT peronlarında otobüsün radyatörüne su dolduran şoföre, perona yanaşırken bilinmeyen bir nedenle kayan başka bir belediye otobüsü çarptı. İki aracın arasında sıkışan şoför, hayatını kaybetti.

6 Ekim: Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü yaya çarpıp kaçtı. Panikleyen şoför elektrik direğine çarptıktan sonra aracı bırakarak kaçtı. Yaralı vatandaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

22 Kasım: Ümraniye TEM Otoyolu'nda düğünden dönen servis minibüsü ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

24 Kasım: Bakırköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpması sonucu 4 yolcu yaralandı.