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Giriş Tarihi: 16.8.2023 10:24

İstanbul’da “MET” operasyonu… 124 kilo ele geçirdiler

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kısaca “MET” olarak adlandırılan 124 kilo 100 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul’da “MET” operasyonu… 124 kilo ele geçirdiler

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye İlçesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. A.G. ve A.M. adlı iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste ve iki ayrı araçta yapılan aramalarda kısaca "MET" olarak adlandırılan 124 kilo 100 gram Metamfetamin maddesi, 37 kilogram Aseton ve satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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İstanbul’da “MET” operasyonu… 124 kilo ele geçirdiler
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