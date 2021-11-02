İstanbul’da metro kuyruğu

İstanbul toplu ulaşımı alarm vermeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İETT araçlarında düzenli bakım yapmayı bırakmasının ardından yanan, yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen otobüslerin ardından bu kez de metrolarda benzer sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Metroda yürüyen merdivenlerin genellikle arızalı olması nedeniyle kapatılması ve tek tük çalışan asansörlere vatandaşın yönlendirilmesi metrolarda uzun kuyruklar olmasına neden oldu.





Yenikapı-Hacıosman Metrosunun Vezneciler istasyonunun ardından bu kez Gayrettepe istasyonunda da metrolara ulaşmakta zorluk çeken İstanbullu gün yüzü görebilmek, evine, işine ve okula gidebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yenikapı - Hacıosman metro hattı Gayrettepe istasyonunda merdivenlerin şeritlerle kapatılması ve asansörlerin tek kalması nedeniyle İstanbullular metroya ulaşımda 400 metreyi bulan kuyruktan şikayet etti.