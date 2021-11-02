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Giriş Tarihi: 2.11.2021 16:55 Son Güncelleme: 2.11.2021 17:07

İstanbul’da metro kuyruğu

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İstanbul’da metro kuyruğu

İETT’de yaşanan sorunlar bu kez metro hatlarında da kendini göstermeye başladı. Vezneciler istasyonun ardından Gayrettepe istasyonunda da merdivenler kapatıldı. Vatandaş asansörle metroya ulaşmaya çalıştı. 400 metre uzanan kuyruk oluştu

İstanbul toplu ulaşımı alarm vermeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi İETT araçlarında düzenli bakım yapmayı bırakmasının ardından yanan, yolda kalan ve vatandaşlar tarafından itilen otobüslerin ardından bu kez de metrolarda benzer sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Metroda yürüyen merdivenlerin genellikle arızalı olması nedeniyle kapatılması ve tek tük çalışan asansörlere vatandaşın yönlendirilmesi metrolarda uzun kuyruklar olmasına neden oldu.



Yenikapı-Hacıosman Metrosunun Vezneciler istasyonunun ardından bu kez Gayrettepe istasyonunda da metrolara ulaşmakta zorluk çeken İstanbullu gün yüzü görebilmek, evine, işine ve okula gidebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yenikapı - Hacıosman metro hattı Gayrettepe istasyonunda merdivenlerin şeritlerle kapatılması ve asansörlerin tek kalması nedeniyle İstanbullular metroya ulaşımda 400 metreyi bulan kuyruktan şikayet etti.

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İstanbul’da metro kuyruğu
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