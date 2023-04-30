İstanbul’da metro ve metrobüs duraklarında TEKNOFEST yoğunluğu

Festival alanına ulaşmak isteyen ziyaretçiler ile kenti gezen İstanbullular nedeniyle Yenikapı metro durağı ile havalimanı istikametindeki istasyonlarda yoğunluk meydana geldi.
Festival ziyaretinin ardından evlerine dönen yolcular, özellikle Şirinevler, Yenibosna ve Dünya Ticaret Merkezi metro istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.
YOLCULAR UZUN SÜRE BEKLEDİ
Durakta bekleyen yolcular, dolu olan metrolara binemediği için uzun süre beklemek zorunda kaldı.
Dünya Ticaret Merkezi'ndeki metro durağının önüne uzun süre bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi. Yolcuların alkışlarla yaşanan yoğunluğu protesto ettiği görüldü.
Öte yandan bazı yolcuların metro istasyonundaki yoğunluğu düşünerek, metrobüs seferlerine yönelmesi nedeniyle Yenibosna durağına giden üst geçitte de yoğunluk meydana geldi.
Metrobüse binmek isteyen yolcular, durakta ve üst geçitte uzun süre sıranın gelmesini bekledi.