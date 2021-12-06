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Giriş Tarihi: 6.12.2021 19:48 Son Güncelleme: 6.12.2021 19:55

İstanbul'da metroda iğrenç olay! Adım adım takip etti, hamile kadına cinsel saldırıda bulundu

İHA
İstanbul’da metroda iğrenç olay! Adım adım takip etti, hamile kadına cinsel saldırıda bulundu

İstanbul'da Emir Y.Y. isimli şahıs, Başakşehir metro çıkışı takip ettiği hamile kadına yürüyen merdivenlerde cinsel saldırıda bulundu. Polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucu şüpheli şahıs, yakalanarak cezavine gönderildi. Taciz anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Başakşehir metrosu Tümsan durağında, saat 17.30'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emir Y.Y. isimli şahıs, metrodan çıkan hamile bir kadını metrelerce takip etti.

HAMİLE KADINI TACİZ ETTİ

Zanlı, metro çıkışındaki yürüyen merdivenlerde hamile kadını elle taciz etti. Kadının durumu fark etmesi sonucunda panikleyen şahıs, olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı. Tacize uğrayan genç kadın ise şahsı takip ederek şikayetçi olmak istedi. Ancak kadının takip ettiğini fark eden tacizci ilk otobüse binerek olay yerinden uzaklaştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Genç kadının durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine Başakşehir Asayiş Büro ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 30 kamera ve 40 saatlik incelemenin ardından Emir Y.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

İfadesinde taciz iddialarını kabul eden zanlı, "şeytana uydum" diyerek kendini savundu. Şahıs, çıkarıldğı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Zanlının evli olduğu ve eşinin de 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Yaşanan cinsel saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adım adım takip etti, yürüyen merdivende taciz etti | Video

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İstanbul'da metroda iğrenç olay! Adım adım takip etti, hamile kadına cinsel saldırıda bulundu
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