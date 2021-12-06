İstanbul’da metroda iğrenç olay! Adım adım takip etti, hamile kadına cinsel saldırıda bulundu

HAMİLE KADINI TACİZ ETTİ

Zanlı, metro çıkışındaki yürüyen merdivenlerde hamile kadını elle taciz etti. Kadının durumu fark etmesi sonucunda panikleyen şahıs, olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı. Tacize uğrayan genç kadın ise şahsı takip ederek şikayetçi olmak istedi. Ancak kadının takip ettiğini fark eden tacizci ilk otobüse binerek olay yerinden uzaklaştı.